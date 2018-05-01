إسرائيل ترسل “وثائق النووي الإيراني” إلى ألمانيا وفرنسا

أعلنت إسرائيل أنها سترسل خبراء إلى ألمانيا وفرنسا، لمشاركتهما المعلومات الاستخبارية حول الأنشطة الإيرانية النووية المزعومة التي أعلنها رئيس الوزراء نيامين نتنياهو، أمس الاثنين.

وذكر بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، أن نتنياهو تحدث هاتفيًا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وأضاف البيان أن نتنياهو اتفق مع ماكرون وميركل على أن يرسل خلال الأيام المقبلة “طواقم مهنية بغية مشاركة ألمانيا وفرنسا المعلومات الاستخبارية المفصلة التي حصلت عليها إسرائيل حول المساعي الإيرانية لامتلاك الأسلحة النووية”.

وعلى الصعيد ذاته، هاتف نتنياهو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت متأخر من مساء الاثنين، حسب الإعلام العبري.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرنوت”، أن الجانبين ناقشا الموقف الراهن حول خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي مع إيران)، آخذين في الاعتبار بيان رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي أدلى به في هذا الصدد.

وقال نتنياهو مساء أمس الاثنين، إن إسرائيل لديها “أدلة على أن إيران تعمل على برنامج سري للاستحواذ على سلاح نووي”، مشيرًا إلى أن تل أبيب زوّدت واشنطن بالمعطيات اللازمة.

وأضاف أن إسرائيل “حصلت على 55 ألف صفحة من المعلومات الاستخباراتية، ومحفوظة كملفات في 183 قرصًا مدمجًا، بشأن الملف النووي الإيراني”، معتبرًا أن تلك المعلومات “ستجرم إيران بشأن ملفها النووي”.

وكانت إيران وقعت اتفاقًا منتصف العام 2015، حول برنامجها النووي، مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والصين وبريطانيا) بالإضافة إلى ألمانيا، وهو ما عارضته تل أبيب بشدة.

وينص الاتفاق النووي على التزام حكومة طهران بالتخلي لمدة لا تقل عن عشر سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي وتقييده بشكل كبير بهدف منع إيران من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، وذلك مقابل رفع العقوبات عنها.