من بينهم أنغام.. مطربون مصريون يخوضون سباق الأدعية الدينية في رمضان

في الوقت الذي يستعد فيه صناع الدراما في مصر للمنافسة الرمضانية المقبلة، يخوض على الجانب الآخر عدد من المطربين المصريين السباق بطرح مجموعة من الأغاني والأدعية الدينية.

ورصد “إرم نيوز” مشهد المنافسة بين المطربين في تسجيل مختلف الأغاني والأدعية الدينية مع اقتراب حلول شهر رمضان.

أنغام

انتهت المطربة المصرية أنغام من تسجيل الدعاء الديني “داري عيوبي”، المقرر طرحه عبر القنوات الفضائية خلال شهر رمضان المقبل.

ودعاء “داري عيوبي”، الذي تنتجه شركة “فيكتوري لينك”، من كلمات الشاعر الغنائي محمد عاطف وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم.

واشتهرت أنغام بغناء الأدعية الدينية خلال السنوات الماضية، والتي كان آخرها في الموسم الرمضاني الماضي أغنية “اعمل خير” من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان الفنان رامي جمال وتوزيع نور.

وكان لألبوم “الحكاية المحمدية”، الذي طرح في عام 2010، وضع خاص بالنسبة لأنغام؛ كونه يتناول ولأول مرة السيرة الحياتية لأمهات المؤمنين، من خلال 10 أغاني.

ومن أبرز الشخصيات النسائية التي تناولها الألبوم، السيدة عائشة والسيدة صفية وأم أيمن وفاطمة الزهراء وحليمة السعدية وأسماء بنت أبي بكر، وغيرهن.

واستوحت أنغام فكرة “الحكاية المحمدية” من الأجواء الروحانية التي أحاطت بألبوم “حضرة المحبوب”، للمطرب اللبناني وائل جسار.

وأبدت إعجباها في أحد التصريحات الصحفية بشخصية فاطمة ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم، قائلة: “أحببتها جدًا، حتى كنت أشعر برعشة أثناء تسجيل أغنيتها”.

وتعاونت أنغام في ألبوم “الحكاية المحمدية” مع الشاعر نبيل خلف والملحن وليد سعد وطرحته شركة “أرابيكا” آنذاك في الموسم الرمضاني.

علي الحجار

يشدو المطرب المصري علي الحجار بدعاء “أسماء الله الحسنى”، عبر أثير موجات صوت العرب يوميًا عقب أذان المغرب خلال شهر رمضان المبارك.

وبصوتها العذب تشارك سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، الحجار من خلال إلقاء عدد من الأشعار المصاحبة لدعاء “أسماء الله الحسنى”، الذي هو من أشعار محسن درويش وألحان الموسيقار حسين فوزي وتوزيع المايسترو ماجد عرابي.

والحجار الذي يغنى لكبار الشعراء والملحنين، اشتهر بأغانيه الدينية طوال مشواره الفني، والتي كان أبرزها “حرمًا يا سيدي” من كلمات فؤاد حداد، وألحان حسين فوزي، وتوزيع فتحي سلامة.

وكان للحجار ألبوم ديني بعنوان “الملك لك” طرحه في عام 2012، ويضم ما يقرب من 25 دعاءً دينيًا.

وضم الألبوم عددًا كبيرًا من الشعراء والملحنين من بينهم، بشير عياد وحمدي عيد وناصر رشوان ورفيق الشوري وأحمد الحجار وأمير عبدالمجيد وحسين فوزي، وغيرهم، وكانت الأدعية من تراث الإمام محمد ماضي أبو العزم، والشاعر الراحل عصمت الحبروك.

نادية مصطفى

أعلنت مدير عام إذاعة الأغاني المصرية سونيا محمود، عن تسجيل المطربة المصرية نادية مصطفى، مجموعة من الأدعية الدينية عن الشهداء؛ لطرحها في شهر رمضان المقبل.

وأعربت نادية عن سعادتها بالمشاركة عبر أثير الإذاعة المصرية، خاصة أن الأدعية ترصد بطولات الشهداء الذين سقطوا فداءً للوطن، بحسب تصريحاتها الصحفية.

مصطفى قمر

رغم حالة الغياب التي أحاطت بالمطرب المصري مصطفى قمر، إلا أنه كشف في أحد التصريحات الصحفية، أنه سيعود لأضواء الفن مجددًا.

ويستعد قمر حاليًا لغناء مجموعة من الأدعية الدينية، لطرحها بالموسم الرمضاني المقبل، بالتزامن مع تحضير ألبومه الجديد.

وغاب قمر عن الساحة الفنية، بعد آخر مشاركة له في فيلم “فين قلبي”، مع الفنانة شيري عادل ويسرا اللوزي.

رمضان محمد

يستعد الشاعر الغنائي رمضان محمد حاليًا لطرح مجموعة من الأغاني الدينية والتي سيتم تصويرها وعرضها عبر القنوات الفضائية المصرية.

وكشف محمد في تصريح صحفي، أنه الآن في مرحلة اختيار الأصوات التي تتناسب مع الأدعية الدينية؛ خاصة أنه اعتاد على عرض الأعمال التي تتماشى مع الأجواء الروحانية لشهر رمضان.