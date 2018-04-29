مصر تعلن توصلها لاتفاق مع قبرص بشأن حقل “أفروديت” للغاز

أعلنت وزارة البترول في مصر، اليوم الأحد، أنها توصّلت لاتفاق مع قبرص لربط حقل “أفروديت” بمصر خلال الفترة المقبلة.

وقال وزير البترول، المهندس طارق الملا، إنه سيوقع الاتفاق النهائي مع قبرص خلال الأسابيع المقبلة، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقوم بجولة عروض في المناطق البحرية غير المستكشفة غربي دلتا النيل.

ويعد حقل أفروديت الموجود جنوب جزيرة قبرص أحد أهم الاستكشافات البترولية التي توصّلت إليها قبرص في شرق البحر الأبيض المتوسط.

ويقع حقل أفروديت على بعد نحو 34 كيلومترًا غربًا من حقل “ليفياثان” للغاز الإسرائيلي، كما يحتوي على ما يعادل 100 مليار إلى 170 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

ونجحت مصر خلال الأعوام الثلاثة الماضية في عمل اكتشافات غاز جديدة واتفاقات بالبحر المتوسط من شأنها تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة، كان آخرها حقول جديدة بغرب الدلتا شمال الإسكندرية.

وأعلنت شركة “إيني” عن اكتشاف حقل “ظهر” بمنطقة امتياز شروق بالبحر المتوسط والذي يغطي نحو 100 كيلو من مساحة الامتياز.

وكانت شركتا “ديليك” للحفر الإسرائيلية و”نوبل إينيرجي” الأمريكية، أعلنتا مؤخرًا عن توقيع اتفاقيتين ملزمتين لتصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر، بقيمة 15 مليار دولار على مدى 10 سنوات.