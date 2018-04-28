عاشت 43 عامًا.. وفاة أكبر أنثى عنكبوت في العالم (صور)

توفيت أكبر أنثى عنكبوت في العالم، تدعى “غايوس فيلسوس”، بعدما عاشت حتى سن 43 عامًا، لتكون بذلك أكبر عنكبوت مسجّل على الإطلاق.

وقال الباحثون: إن أنثى العنكبوت التي تم اكتشافها غرب أستراليا، سحقت الرقم القياسي العالمي السابق الذي سجله عنكبوت الذئب المكسيكي، حيثُ عاش 28 عامًا، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

واكتسب العلماء نظرة غير مسبوقة على حياة هذه المخلوقات، والكشف عن سلوكيات فريدة قد تساعدهم على العيش لفترة طويلة، من خلال دراسة سكانية طويلة الأمد أجريت في منطقة “ويتببلت الوسطى” منذُ عام 1974.

ويوضح الباحثون أن العلماء يراقبون العناكب في المنطقة منذُ عقود، وبدأ مشروع البحث لأول مرة من قبل الباحثة باربرا يورك ماين في عام 1974.

وكشف بحث “باربرا” عن آلية تحديد العمر الافتراضي لعنكبوت الأنثى، والذي يرجع إلى سماتها الشخصية، وكيفية حياتها الطبيعية في الأدغال، وطبيعة قاعدتها المستقرة وعدم التنقل والهجرة، بالإضافة إلى انخفاض معدل الأيض لديها.

وتمكن فريق جامعة كورتين من تحديد عمر العنكبوت وكيفية موتها، حيث تحفر هذه العناكب جحورًا عميقة في الأرض، وتتميز بالافتراس، بمعنى أنها تنتظر حتى تزحف فرائسها إلى طريقها ثم تنصب كمينًا لها.