أستراليا ترسل طائرة عسكرية لمراقبة سفن كوريا الشمالية‎

قالت وزيرة الدفاع الأسترالية، ماريس بين، اليوم السبت، إن أستراليا سترسل طائرة عسكرية لمراقبة السفن الكورية الشمالية التي يُشتبه بنقلها بضائع محظورة في خرق لعقوبات الأمم المتحدة.

وجاء هذا الإعلان بعد يوم واحد من تعهد زعيمي كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، خلال اجتماع قمة تاريخي، بالعمل من أجل نزع سلاح شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل، ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي من المتوقع أيضًا أن يلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قال إنه سيواصل الضغط على بيونغ يانغ من خلال العقوبات التي فرضت؛ في محاولة لكبح جماح برامج كوريا الشمالية الصاروخية والنووية.

ووعدت أستراليا أيضًا بمواصلة الضغط اقتصاديًا ودبلوماسيًا على كوريا الشمالية.

وقالت بين، في بيان صحفي، إن “أستراليا سترسل طائرة دورية بحرية من طراز بي-8 إيه بوسيدون إلى اليابان للمساهمة في فرض تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي في منطقتنا”.

وأضافت: “نشر الطائرة يدعم الحملة الدولية لمعالجة تجارة كوريا الشمالية غير القانونية والشبكات المرتبطة”.