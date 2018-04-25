عروسان يمنعان ضيوفهما من هذا الفعل في حفل زفافهما

في حادثة غريبة، منع عروسان ضيوف حفل زفافهما من العطس، حيث طالبا عبر بطاقات دعوة الزفاف، بأخذ دواء التهاب الأنف التحسسي قبل حضور الحفل.

وكتبا في بطاقة الدعوة: “يُرجى تذكر أخذ بعض مضادات الهستامين قبل الوصول، ستكون كمية الغبار عالية، وآخر شيء نريده هو العطس أثناء الحفل “.

وبحسب صحيفة “مترو” البريطانية، فإن الحادثة لاقت تفاعلًا كبيرًا عبر موقع “Mumsnet ” البريطاني المختص بالتواصل الاجتماعي للشؤون العائلية، حيث تساءل أحد المتفاعلين عن كيفية محاولتهما السيطرة على الجيوب الأنفية لضيوفهما، ووصف آخر الفكرة بالمجنونة، ووصف ثالث العروسين بأنهما من غريبي الأطوار.