تأجير ملعب سان سيرو لحفلات الزفاف‎

يستضيف ملعب سان سيرو في مدينة ميلان الإيطالية حفلات الزفاف خلال الفترة المقبلة، حيث سيتمكن الأشخاص المقبلون على الزواج قريبًا من الاحتفال بزفافهم في الملعب، تحت شعار فريق ميلان أو إنتر.

وتعتبر إقامة حفلات الزفاف في الساحات الرياضية أمرًا شائعًا إلى حد ما في بريطانيا والولايات المتحدة، إلا أنها ظاهرة جديدة على كرة القدم الإيطالية.

وأشارت صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية إلى إن بوابات الملعب الذي يقع في مدينة ميلان ستفتح أبوابها لاستضافة حفلات الزفاف في سبتمبر (أيلول) المقبل.

وسيكون هناك 3 خيارات للمفاضلة فيما بينها، سواء بحجز 80 مقعدًا للضيوف أو 400 أو حتى 1000 مقعد مع عرض مباراة في الخلفية.

ولكن القوانين الإيطالية تنص على أن مراسم الزواج نفسها لابد أن تجرى في الكنائس، وأن الأشخاص المقبلين على الزواج لا يمكنهم عقد قرانهم في الملعب.