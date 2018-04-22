تدشين أول محطة وقود تعمل بالطاقة الشمسية في السعودية

أفاد تقارير إخبارية سعودية، اليوم الأحد أن المملكة شهدت تدشين أول محطة وقود تعمل بالطاقة الشمسية، وذلك في مدينة جدة غرب البلاد، كأول مشاريع برنامج وطني للطاقة المتجددة.

وبحسب صحيفة “سبق” المحلية، أكد المدير التنفيذي لشركة خدمات النفط AFT صاحبة المشروع، ممدوح الرخيمي أن السوق السعودي “شهدت خلال الأيام الماضية تشغيل أول محطة للوقود تعمل بالطاقة الكهروضوئية لتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق تحويل الإشعاع الشمسي إلى كهرباء مباشرة باستخدام ألواح الخلايا الضوئية”.

وقال الرخيمي إن “المملكة مؤهلة لمشاريع الطاقة الشمسية، التي ستقدم مزايا كبيرة للمنازل السكنية، والمصانع، وأنظمة ضخ المياه من باطن الأرض، في ظل ارتفاع الطلب المحلي عليها”.