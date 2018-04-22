الفنانة حنان ترك تتحدث عن علاقة الحجاب بقرار اعتزالها (صور)

نفت الفنانة المصرية حنان ترك التي عادت إلى الأضواء مجددًا، أن يكون للحجاب علاقة بقرار اعتزالها الفن، وفق ما أوردت وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وظهرت الفنانة خلال مشاركتها ضمن فعاليات الملتقى الإعلامي الـ15 في الكويت، حيث شاركت في جلسة بعنوان “الإعلام والحياة”، أدارها الإعلامي اللبناني نيشان.

وفيما أكدت الفنانة ترك مشاركتها في 6 مسلسلات بعد ارتداء الحجاب، أعلنت مشاركتها في المسلسل الكرتوني الإمام البخاري الذي سيعرض في رمضان المقبل.

ويبدو أن قرار اعتزال ترك جاء بهدف التفرغ لتربية أبنائها ورعاية والدتها، لكن ذلك لم يمنعها من المشاركة من حين لآخر في أعمال للأطفال، على رأسها مسلسل “تونة” الذي تستعد له حاليًا.

وعن حياة أبنائها، كشفت الترك أن ابنها الأكبر يدرس إدارة الأعمال، ويهوى كتابة وغناء “الراب”، لافتة إلى وجود اختلاف كبير بين تربية الأولاد والفتيات.

وأبدت حنان تحيزها لأبناء جيلها من الفنانات، مثل منى زكي، ومنة شلبي، وياسمين عبد العزيز، مؤكدة أنها دائمة الحرص على التواصل معهن من خلال حضور المناسبات الخاصة.

وبعد مرور ما يقرب من 6 سنوات، جمع الملتقى الذي شارك فيه كوكبة من الإعلاميين في العالم العربي، حنان ترك بالإعلامي نيشان، الذي أعلنت خلال مداخلة معه في برنامجه “أنا والعسل”، قرار اعتزالها.

واحتفل نيشان بلقائها، من خلال التقاط صورة معها، ونشرها عبر حسابه على تويتر معلقًا: “حنان ترك تتقد ذكاء وتشع إيمانًا”.

وكان آخر أعمال حنان في الدراما التلفزيونية، مسلسل “الأخت تريز” في 2012، الذي سلطت أحداثه الضوء على العلاقة التي تجمع بين المسلمين والأقباط في مصر.