كيف علقت الراقصة صافيناز على رقصها بالحجاب؟

كشفت الراقصة الأرمينية المقيمة في مصر، صافيناز، بعد إثارتها الجدل بسبب ظهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصور وهي ترتدي بدلة رقص وعلى رأسها حجاب، ودفع محاميًا لرفع دعوى قضائية بحقها يتهمها خلالها بالإساءة للدين الإسلامي، أنها “لم تقصد الإهانة أو الإساءة لأحد”.

وقالت، في حوار مع صحيفة “الراي” الكويتية: “لم أقصد الإهانة أو الإساءة على الإطلاق، بل إن ارتدائي الطرحة فوق شعري كان ضمن الاستعراض الذي أقدمه، خصوصًا أنني لا يمكنني فعل مثل هذا التصرف، فأنا أعلم مدى قدسية الحجاب لدى المسلمين، ولديّ صديقات ومقربات أيضًا يرتدين الحجاب، فلا يمكن أن أسيء لهن، وهذا ظلم كبير لي”.

وأوضحت أن تداول صورتها كان الهدف منه تشويه صورتها أمام جمهورها، وأن ما حدث مجرد سوء فهم فقط.

يذكر أن الراقصة الأرمينية أحيت عدة حفلات بمناسبة أعياد الربيع في مصر، كما قدمت خلال أحد الحفلات راقصة يابانية كانت علمتها الرقص.