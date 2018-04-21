مؤلف “براءة ريا وسكينة” يكشف حقيقة الخلاف بين أحمد سعد وريم البارودي

قال السيناريست أحمد عاشور، إن الفنانة ريم البارودي اعتذرت عن عدم المشاركة في فيلم “براءة ريا وسكينة” منذ فترة طويلة، مستنكرًا الأخبار التي زجت باسمها بعد انضمام الفنان أحمد سعد لفريق عمل الفيلم مؤخرًا.

وأضاف عاشور في تصريح خاص لـ”إرم نيوز”، أن “ريم البارودي لم تتدخل في اختيار أبطال الفيلم مثلما قيل، وأنها انسحبت وحلت منة فضالي بدلًا منها، والتي انتهت من تصوير دورها مؤخرًا”.

وأشار إلى أن التصريحات التي نقلت عن لسانه، بأن “ريم” تتدخل في اختيار الأبطال فهمت خطأ وتم تأويلها، مؤكدًا على احترامه لها، وأنه هو من رشحها للفيلم في البداية.

وكانت أخبار انتشرت مؤخرًا عن انسحاب ريم البارودي من الفيلم؛ اعتراضًا على مشاركة طليقها أحمد سعد فيه، ورفضها العمل معه؛ بعد الخلاف الذي نشب بينهما؛ إثر زواجه من الفنانة سمية الخشاب.

ويتناول فيلم “براءة ريا وسكينة”، حياة أشهر سفاحتين في التاريخ، ويقدم دليل براءتهما خلال الأحداث من واقع مستندات تاريخية اعتمد عليها مؤلف العمل، الذي يبرز “ريا وسكينة” في الأحداث كمناضلتين ضد الاحتلال الإنجليزي في مصر.