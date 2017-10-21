ريم البارودي تتجاهل زفاف أحمد سعد وسمية الخشاب

تجاهلت الفنانة المصرية ريم البارودي الأخبار المتداولة عن احتفال الفنان أحمد سعد بعقد قرانه على الفنانة سمية الخشاب Kمساء أمس الجمعة.

وشاركت ريم جمهورها صورة لها، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، مع طبيب الأسنان الخاص بها، وعلقت عليها بقولها: “الساحر الدكتور محمد عماد شكرًا جزيلًا لرعاية أسناني.. أحبك جدًا يا صديقي”.

ونشرت صورة جديدة لها أمس عقب صلاة الجمعة مباشرة عبر حسابها في موقع “إنستجرام”، للمسجد النبوي الشريف وكتبت عليها: “اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. جمعة مباركة”.

وانبرى عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من محبي ومتابعي الفنانة المصرية للهجوم على الثنائي أحمد سعيد وسمية الخشاب.

واحتفل الثنائي أحمد سعد وسمية الخشاب، الجمعة، بزفافهما رسميًا بحضور عدد من الأصدقاء المقربين لهما في فيلا الأخيرة بمنطقة الشيخ زايد.