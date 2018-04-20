العثور على منسق الموسيقى السويدي أفيتشي ميتًا في مسقط

قالت مديرة أعمال منسّق الموسيقى والإسطوانات السويدي، أفيتشي، المعروف بموسيقاه الإلكترونية إنه تم العثور عليه ميتًا اليوم الجمعة في مسقط بسلطنة عُمان.

ويبلغ أفيتشي من العمر 28 عامًا، واسمه الحقيقي تيم برجلينج.

وقالت المتحدثة باسمه، ديانا بارون، في بيان اليوم: “ببالغ الأسى، نعلن أننا فقدنا تيم برجلينج المعروف أيضًا باسم أفيتشي، حيث تم العثور عليه ميتًا في مسقط بسلطنة عُمان بعد ظهر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي، الموافق 20 من نسيان/ أبريل”.

وأضافت أنّ “الأسرة تشعر بصدمة شديدة، وندعو الجميع إلى احترام حاجتها إلى الخصوصية في هذا الوقت العصيب”. ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة، حيث قالت بارون إنه “لن يتم إصدار بيانات أخرى”.