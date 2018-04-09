وفاة الناشط العُماني عبدالله الشنفري بحادث سير

لقي الناشط العُماني الشاب عبدالله بن عوض عفرة الشنفري حتفه إثر حادث سير في العاصمة العمانية مسقط، حيث تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر الوفاة.

ونعى العديد من العمانيين وفاة الشنفري، وهو مؤسس موقع “ظفار المجد”، إذ سبق وكشف عن طموحه بتأسيس موسوعة لتحويل العديد من الفعاليات الخاصة بسلطنة عمان إلى مذكرة صوتيات ومرئيات، حيث يؤرخ لإنجازات السلطان قابوس ويلقي الضوء على مناطق السلطنة وتغطية محتوياتها ودعم السياحة.

كان شاباً طموحاً و ذو فكر مميز .. وفاة المبدع "عبدالله بن عوض الشنفري" صاحب موقع #ظفار_المجد ، رحمة الله عليه وأسكنه في فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/dm6ikEqe8H — الشيبة خلفان (@5alfan1) April 9, 2018

ونعى ناشطون عبر هاشتاغ #عبدالله_الشنفري و #ظفار_المجد، الشاب الراحل، وكتب الباحث والأكاديمي بجامعة السلطان قابوس الدكتور سلمان الحجري في تغريدة على موقع “تويتر”: “إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، نعزي أنفسنا في هذا المصاب الجلل ونعزي أسرة المرحوم العزيز عبدالله الشنفري الذي وافته المنية صباح اليوم، إنَّا لله وانا اليه راجعون”.

وقال أحمد البحر الرواس: “انا لله وانا اليه راجعون برحيله خسرت عمان احد اهم شبابها المبدعين والمتميزين في علم الاتصال والتقنية باحترامه وتواضعه لم يبخل علينا يوما بافكاره وابداعته لينقلها لنا سواء بالنصح او الارشاد رحمة الله عليك واسكنك جنة الفردوس”.

الله يقدرنا لأن نكون خير اخوة لك ولا ننقطع عن الدعاء لك كما كنت خير اخ لنا ولأصدقاءك المتوفين

رحمة الله عليك يالغالي #عبدالله_الشنفري pic.twitter.com/GIrpYpMsJv — حامد الشنفري (@HamidAlShanfari) April 9, 2018

وكشف “بن فارس” عبر تغريدة: “آخر مكالمه هاتفيه دارت بيننا … كنت أشعر بأنها مختلفه تماما عن بقية المحادثات … كانت بها مشاعر دفينه ونصائح ثمينه . ونعم الصديق كنت وذكراك سيبقى يامن صنعت السعاده دوما و أعطيت الإيجابية لكل من هم حولك”.

بدورها، نعته الإعلامية بثينة البلوشي: “بالأمس حدثني عن شغفه وآماله وطموحاته والكثير من الإنجازات التي يود تحقيقها واليوم عاجله قدر الله ولا راد لقضائه .. أخي عبدالله الشنفري رحمة الله عليك رحمةً واسعة .. جنة الخلد مثواك”.

وكتب الباحث سعيد البرعمي: “انتقل الى رحمة الله وهو في عز شبابه قدم الكثير الذي لا يحصى في عالم التقنية كان خيرة شباب جيله مؤسس موقع #ظفار_المجد #عبدالله_الشنفري رحمك الله أيها المميز”.