نيللي كريم تكشف تفاصيل أزمة صورة المايوه (فيديو)

كشفت الفنانة المصرية نيللي كريم عن تفاصيل الصورة التي تسببت بإحداث أزمة في حياتها حين ارتدت “المايوه” في البحر ونشرت الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستغرام”.

وقالت، إنها خلال تواجدها في البحر طلب نجل إحدى صديقاتها التقاط الصورة، ونشرتها مساء اليوم ذاته ثم نامت مبكرًا، لتتفاجأ في الصباح بكم هائل من الاتصالات والتعليقات التي تطالبها بحذف الصورة.

وأكدت أن الصورة أوجدت ردات فعل متباينة إذ نالت اهتمام الكثير من المتابعين في حين طالب آخرون بحذفها، ولكنها لم تحذفها حتى الآن، حسب قولها.

وبررت نيللي كريم ذلك بأن الصورة لا تظهر شيئاً من جسدها سوى كتفيها، وهو ما يظهر في أي فستان “سواريه” يمكن أن ترتديه ولم يكن شيئًا مبالغًا فيه، على حد زعمها.

وشددت الفنانة المصرية على أنها لا تحذف أي صورة نشرتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها لن تفعل ذلك لأنه لا مبرر له.

هجران الفيسبوك

وأوضحت نيللي كريم أن سبب عدم ولعها بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” هو الإساءات التي تواجهها، موضحة أنه كان لديها حساب شخصي ومن ثم أغلقته لأنها “لا تحب سماع المشاكل”، بحسب تعبيرها.

وأكدت أنها فضلت استخدام موقع “انستغرام” وتنشر صورها الخاصة وتهتم بالرياضة والسياحة والصحة والمشاهير من خلاله، لافتة إلى أنها تتابع بعض الفنانات مثل: ريهام عبدالغفور ومي كساب.

ونوهت إلى أن سبب تفضيلها “إنستغرام” هو أنه “ألطف” من “فيسبوك” وأنها أصيبت بالملل بسبب الموقع الأزرق بسبب التعليقات التي ترد إليها.