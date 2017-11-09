نيللي كريم لـ”إرم نيوز”: أرتدي “المايوه” لهذا السبب ولا ألتفت للتجريح

ردت الممثلة المصرية نيللي كريم، اليوم الخميس، على الهجوم الحاد الذي نال من إطلالتها بصورة مثيرة للجدل، عبر حسابها في “إنستغرام” وهي على أحد الشواطئ بالمايوه البكيني، يظهر الجزء الأعلى من جسدها.

وقالت الفنانة المصرية في تصريح خاص لـ “إرم نيوز”: هذه حرية شخصية، ولا أهتم بمثل هذه التعليقات الجارحة، ولن تنال من ثقتي في نفسي شيئاً”.

ورفضت نيللي التعقيب بالمزيد على مضمون الصورة، واكتفت بالإشارة إلى أنه ليس من حق الجمهور معرفة بعض جوانب وتفاصيل الحياة الشخصية للفنان أو التطرق لها.

وأكدت كريم أن الحياة الشخصية ملك الفنان وحده وله حق الحفاظ على خصوصيته، أما حق الجمهور فهو تقييم أعمالها الفنية فقط سواء بالسلب أو الإيجاب.

وهاجمتها إحدى متابعاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة :”ايه الهدف من إنك تنزلى صور زي ده مش هتزود من معجبينك بالعكس هيقلوا ربنا يرحمنا”.

بينما عبرت أخرى، :”انتي ممثلتي المفضلة بس اتقي الله في نفسك ومتنسيش ان في يوم هنقابل فيه ربنا هتقوليله ايه، ايه اللي انتي عاملاه ده”.

وظهرت نيللي بنصفها الأعلى وهي شبه عارية على أحد الشواطئ، معلقة “وداعًا أيها الصيف”، وهو ما عرضها لموجة انتقادات لاذعة من جمهورها، مطالبينها باحترام تاريخها الفني، وعدم نشر مثل هذه الصور غير اللائقة، خاصة وأنها لا تحتاج لمثل هذه الأشياء لجذب الشهرة.