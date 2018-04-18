أغنية عفوية تحوّل مطربًا مغمورًا إلى نجم في المغرب (فيديو)

تحوّل مغنٍ مغربي مغمور إلى اسم متداول على شبكات التواصل الاجتماعي، بعدما فاقت مشاهدات أغنيته “حتى لقيت اللي تبغيني” على موقع “يوتيوب” مليوني مشاهدة.

ونجحت أغنية الفنان يونس بولماني في تحقيق رقم قياسي عبر موقع اليوتيوب، في فترة وجيزة، مما جعلها حديث الشارع المغربي.

ويعمل بولماني في فرقة موسيقية شعبية تسمى “المحبة”، تحترف تنشيط الأعراس والحفلات الشعبية في مدينة أردوف بالجنوب الشرقي من المغرب.

ومما أثار الدهشة أكثر، هو أن البولماني لم يكن يتهيأ لنشر الأغنية عبر موقع اليوتيوب، إذ قام أحد المصورين بتسجيل مقطع فيديو للفنان، ونشره على موقع اليوتيوب، ليتم تداوله بشكل كبير جدًا في مواقع التواصل.

وأكد صاحب الأغنية، في مقابلات صحفية، أن انتشار الأغنية لم يتطلب مجهودًا كبيرًا ولا تسويقًا احترافيًا، وما ساهم في شهرتها الواسعة كلماتها البسيطة التي تتغنى بالحب والغيرة والتضحية، وأيضًا سهولة حفظ كلماتها وإيقاعها الشعبي.

وأضاف أنه كتب أغنيته ولحنها وغنّاها منذ نحو أربع سنوات، وقد اشتهرت في منطقته، ولكن لم يُكتب أن يعرفها باقي المغاربة.

وبعد هذا الانتشار الواسع للأغنية، انطلقت دعوات على شبكات التواصل الاجتماعي تطالب بمشاركة هذا الفنان المغمور في مهرجان “موازين”، الذي يقام بالعاصمة الرباط، ويحضره فنانون عالميون.