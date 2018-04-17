غدير السبتي تكشف عن أول لقاء جمعها بزوجها أحمد الفردان (فيديو)

كشفت الفنانة الكويتية غدير السبتي لأول مرة عن أول لقاء جمعها بزوجها أحمد الفردان موضحة أنه كان داخل سيارته، حيث عرض توصيلها من موقع تصوير إلى منزلها.

السبتي ردت كذلك على الجدل بشأن فرق السن بينها وزوجها الفردان.

وقالت النجمة السبتي، خلال لقائها ببرنامج “ع السيف” بقناة “atv” مع زوجها أحمد الفردان: إنها “رفضت التعليق على كل هذه الانتقادات؛ لأنه ليس من المهم أن يعرف الناس أعمارهما أو مدى فرق السن بينهما، لافتة إلى أنه من المهم أنهما يحبان بعضهما البعض في زمن أصبح الحب فيه عملة نادرة”.

وأكد زوجها أنه لا يهمه كلام الناس؛ لأن العمر مجرد رقم والمهم أنه يحبها ووجد أخيرًا توأم روحه، وبالتالي لا يهم الناس أن تعرف أعمارهما بالضبط.

ولفتت غدير السبتي إلى أن نجلها عبد الوهاب كان ولي أمرها بالزواج، مشددة على أنها كانت تشعر بسعادة غامرة كون نجلها أصبح رجلًا يتولى أمورها ويسلمها لزوجها.

وأضافت الممثلة الكويتية، أن ابنتها وابنها أصبحا صديقين لزوجها، موضحة أن ابنتها كانت سعيدة بها يوم زفافها وتشعر أنها والدتها وليس العكس.

وأشارت إلى أنها طالبت زوجها بالتوقف عن قراءة التعليقات على منشوراتهما على السوشيال ميديا؛ لأنه لا يمكن لهما أن يقبلا جميع العقليات التي تتابعهما، موضحة أنها تقوم بحذف التعليقات السلبية ولا ترد عليها.