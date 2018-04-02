غدير السبتي: تزوجت أحمد الفردان بعد موافقة أولادي

كشفت الفنانة الكويتية غدير السبتي، في حديث خاص مع مجلة “لها”، أنها تعيش في سعادة مع زوجها أحمد الفردان، مؤكدة أنها وجدت فيه نصفها الآخر والشخص الذي يشاركها اهتماماتها.

وبينت غدير أنها تزوجت من أحمد بعد تأكدهما من موافقة ولديها “عبدالوهاب” و”أسماء”، وقالت: “لم يكن زواجي ليتمّ لولا موافقة أبنائي، وكانت هذه رغبتي ورغبة أحمد بالدرجة الأولى، لذلك اجتمعنا أكثر من مرة معهما، وهم الآن مقرّبون جدّاً ويكنّون لبعضهم الاحترام”.

وأضافت أن سبب تكتمها على نشر خبر زواجها، يعود إلى حذرها وتأنيها هي وأحمد في أمورهما الشخصية، مؤكدة أنها رغبت في مفاجأة الناس، لافتة إلى أن “السوشال ميديا لا ترحم”.

وعبّرت غدير عن دهشتها كونها لم تتوقع أن يأخذ خبر زواجها كل هذا الاهتمام، مقدمة شكرها لصديقاتها المقربات اللواتي حملن مسؤولية الحفل.

يذكر أن الفنانة غدير السبتي والمخرج أحمد الفردان احتفلا بزواجهما قبل أسبوع من الآن، فيما اضطرت غدير لقطع شهر العسل والعودة إلى الكويت لمتابعة تصوير مشاهدها في مسلسلها الذي سيعرض في رمضان المقبل.