إحالة مذيع مصري للتحقيق بعدما تشاجر بالأيدي مع ضيفته على الهواء (فيديو)

أعلنت نقابة الإعلاميين في مصر، اليوم الأحد، عن إحالة مذيع ظهر في إحدى حلقات برنامجه وهو يتبادل الضرب والاشتباك مع ضيفته، إلى التحقيق العاجل لمعاقبته، بعدما تلقت النقابة عدة شكاوى ضد البرنامج.

وقال نقيب الإعلاميين حمدي الكنيسي في تصريحات صحفية، إن”النقابة أحالت مقدم برنامج يا كبدي يا بني على قناة الصحة والجمال وطاقم الإعداد ومخرج البرنامج للتحقيق العاجل”.

وأشار إلى أن “المذيع ارتكب خطأ مهنيًا وأخلاقيًا من خلال الاشتباك مع ضيفته على الهواء، والنقابة ستتخذ إجراءات عقابية صارمة ضد المحالاين للتحقيق، بعدما تكررت تلك الواقعة كثيرًا في البرامج التلفزيونية”.

وأثارت حلقة البرنامج التي عُرضت الخميس الماضي جدلًا بعدما ظهر المذيع وهو يتعرض للضرب من ضيفته على الهواء مباشرة، ثم تحول إلى اشتباك بالأيدي قبل أن استدعاء الشرطة”.