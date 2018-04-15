سعد الحريري في “سيلفي 3” مع الأمير محمد بن سلمان‎ (صورة)

عاد رئیس الوزراء اللبناني سعد الدين الحريري مجددًا إلى ما أصبح يُعرف إعلاميًا بـ”سلفي الحريري”، وذلك بعدما نشر صورة تجمعه مع ولي العھد الأمیر محمد بن سلمان وأمیر الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

والتقط الحريري صورة السلفي الجديدة -التي تعد الثالثة من نوعها مع ولي العهد السعودي خلال أيام قليلة- على هامش انعقاد أعمال القمة العربية الـ29.

ويظهر في الصورة التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع خلال الساعات الأخيرة، القيادات العربية الثلاث وهم مبتسمون.

وكان الحريري نشر خلال الأيام القليلة الماضية صورتين “سيلفي” مع ولي العهد السعودي، ظهر في الأولى برفقتهما العاهل المغربي الملك محمد السادس، وفي الثانية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

يذكر أن أعمال “قمة الظهران”، التي ترأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، انطلقت اليوم الأحد، في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي بمدينة الظهران، شرقي السعودية، بحضور قادة الدول العربیة.