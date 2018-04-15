بالفيديو.. هكذا استقبل محمد بن سلمان والده الملك سلمان بقمة الظهران

وصل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأحد إلى مقر انعقاد الدورة الـ29 لقمة العربية التي تستضيفها مدينة الظهران شرق المملكة، حيث استقبله نجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان العائد قبل يومين من جولة خارجية طويلة.

وخلال الاستقبال حرص محمد بن سلمان على تقبيل قدم والده في تعبير كبير عن الهيبة والاحترام.

وكان محمد بن سلمان قد وصل في وقت سابق إلى مقر انعقاد القمة قبل وصول الملك بقليل.

وتقام القمة وسط اجراءات مشددة لمسها الصحافيون هنا في مركز إثراء التابع لشركة أرامكو السعودية.

وكان زعماء وقادة عرب توافدوا على السعودية خلال الساعات الماضية لحضور أشغال القمة العربية التي سيفتتحها الملك سلمان بن عبدالعزيز .