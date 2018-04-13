شاهد.. نظام مراقبة ذكي يتعرّف على مشتبه به من بين 60 ألف شخص

نجح نظام مراقبة تصويري في مساعدة رجال الشرطة بالصين في القبض على متهم في قضية ما، بعد أن التقطته كاميرات المراقبة، وتعرف على وجهه نظام ذكاء اصطناعي، خلال تواجده في حفل موسيقي يحضره ما يزيد على 60 ألف شخص.

وكان المتهم قد قطع بصحبة عائلته وأصدقائه مسافة 100 كيلومتر ليحضروا معًا حفلًا موسيقيًا لكنه فوجئ برجال الشرطة يحددون مكانه ويقبضون عليه.

وكشفت الشرطة الصينية خلال الفترة الماضية عن العديد من التحديثات والتقنيات المتطورة التي تقدم للحكومة قدرة عالية على مراقبة كل مكان داخل حدودها، وذلك من خلال شبكة كاميرات مراقبة تلفزيونية قادرة على تحليل الوجوه والتقاط العناصر المصورة.

وتعتمد تلك التقنية على نظام ذكاء اصطناعي يستطيع تحليل ما تراه الكاميرات، إضافة إلى تنبيه الجهات الأمنية حول ما يجب عليها اتخاذه من إجراءات سريعة للتعامل مع المواقف المفاجئة.

وتنتشر في شوارع الصين حوالي 170 مليون كاميرا مراقبة، ومن المرجح أن يصل هذا العدد إلى 400 مليون بنهاية العام الحالي، بالإضافة إلى تقنيات أخرى متطورة تستخدم في تأمين المناطق المختلفة مثل النظارات الذكية للتعرف على الوجوه والفحص الجنائي للمشتبه بهم، من خلال مسح بصمات وجوههم ومطابقتها بالسجلات الجنائية في أقل من ثانية واحدة.