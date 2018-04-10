رئيسة وزراء بريطانيا ليست مدعوة لحفل زفاف الأمير هاري

قال مصدر في الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إنه لم يتم توجيه دعوة لرئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، لحضور حفل زفاف الأمير هاري وميغان ماركل يوم 19 مايو/ أيار.

وسيتزوج هاري، حفيد الملكة إليزابيث والأخ الأصغر للأمير وليام، ماركل وهي ممثلة أمريكية معروفة بدورها في المسلسل التلفزيوني (سوتس) في كنيسة سانت جورج بقصر وندسور.

وقال مصدر بقصر كينزغتون مقر الإقامة الرسمية لوليام وهاري: “إن قائمة المدعوين ستضم فقط أشخاصًا لهم علاقة مباشرة مع أحد الثنائي أو كلاهما”.

وقال متحدث رسمي باسم القصر: “تقرر أنه لا داعي لقائمة رسمية من الزعماء السياسيين، البريطانيين والدوليين، في زفاف الأمير هاري والآنسة ماركل، تمت استشارة حكومة جلالة الملكة في هذا القرار الذي اتخذه القصر الملكي”.

وذكرت صحيفة “تلغراف” ووسائل إعلام بريطانية أخرى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسلفه باراك أوباما لم تتم دعوتهما، ورفض المتحدث باسم القصر التعقيب.

وكانت هناك بعض التكهنات بأنه ربما توجه الدعوة لأسرة أوباما بسبب علاقة الرئيس السابق الشخصية بالأمير هاري، لكن دعوة أسرة أوباما وعدم دعوة أسرة ترامب كان سيصبح مصدر حرج دبلوماسي.

ورغم أن الأسرة المالكة تنأى بنفسها عن السياسة فإن دستور بريطانيا يعني أنه على أفرادها التشاور سرًا مع الحكومة لضمان توافق أفعالهم العلنية مع السياسة الخارجية.

وقال المصدر في الحكومة البريطانية: “إنه لم تكن هناك توقعات بتوجيه دعوة إلى ماي”.