“حساب المواطن” يوضح طريقة حساب قيمة الدعم مع بدء صرف الدفعة الخامسة (فيديو)

أعاد برنامج حساب المواطن التذكير بطريقة حساب قيمة الدعم، مع بدء إيداع الدفعة الخامسة من حساب المواطن في حسابات المستفيدين المستوفين للأهلية وشروط الاستحقاق.

وأوضح حساب المواطن في تغريدة عبر “تويتر”، أنه “يمكنكم الاستفادة من الحاسبة التقديرية المتوافرة على الرابط (هنا)، لمعرفة قيمة الدعم المستحقة من حساب المواطن”.

وأعاد حساب المواطن نشر مقطع فيديو توضيحي لمعرفة طريقة حساب قيمة الدعم بالخطوات.

يذكر أنه تم بدء إيداع مبالغ دعم الدفعة الخامسة من برنامج حساب المواطن في حسابات المستفيدين في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

ويستفيد من الدفعة الخامسة من حساب المواطن من اكتملت طلبات تسجيلهم بنجاح قبل يوم الـ 11 من آذار/ مارس الماضي ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، ومن سبق له الصرف في الدفعات السابقة ولم يثبت اختلاف في بياناته التي تم تسجيلها.

والمعروف أن الدفعات في حساب المواطن تكون على 4 أنواع هي: وجهت؛ وتعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء، أما حالة مدفوعة فتعني أنه تم إيداع المبلغ للمستفيد على حساب الآيبان المسجل في البوابة الإلكترونية، في حين تشير حالة الدفعة مرفوضة إلى أنه لم يتم إيداع المبلغ للمستفيد.

وأخيرًا تعني حالة الدفعة في الانتظار، أن المبلغ معلق؛ لعدم نشاط الحساب البنكي، ويلزم المستفيد الدخول على البوابة والضغط على أيقونة استئناف المدفوعات، بعد التأكد من تنشيط الحساب البنكي.

وكان حساب المواطن أكد أن إدارة البرنامج تحرص على إجراء مراجعة دورية في كل دورة دفع، لبيانات المسجلين وتوافقها مع البيانات الرسمية المسجلة لدى الجهات الأخرى.

وأضاف حساب المواطن في تغريدة عبر “تويتر”، أنه يتم تنبيه المستفيدين في حال عدم تطابق البيانات؛ وذلك من أجل تحقيق الأهداف التوجيهية للبرنامج، وتوجيه الدعم إلى مستحقيه.

ويستهدف برنامج حساب المواطن، تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة.

وتشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.