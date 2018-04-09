إيداع “حساب المواطن” في هذا التوقيت

أعلن برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية أنه سيتم يوم الثلاثاء 10 أبريل/ نيسان الجاري ، إيداع الدفعة الخامسة لمستحقي الدعم من البرنامج.

وعادة ما يبدأ الإيداع بعد منتصف الليل ويستمر طوال اليوم للمستفيدين الذين تقدر أعدادهم بالملايين.

وأكد البرنامج أن يوم الثلاثاء سيكون آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفعة السادسة لمَن لم يسجل في البرنامج، وذلك عبر البوابة الإلكترونية على الرابط http://ca.gov.sa .

وكان البرنامج أوضح عبر حسابه الرسمي على تويتر في وقت سابق أن ” إدارة البرنامج تعمل على إجراء مراجعة دورية في كل دورة دفع، لبيانات المُسجلين وتوافقها مع البيانات الرسمية المسجلة لدى الجهات الأخرى، وتنبيههم في حال عدم تطابق البيانات”.

وخصصت السعودية في موازنة 2018 نحو 32.4 مليار ريال أي ما يعادل 8.64 مليار دولار لبرنامج حساب المواطن.

ويتلقى الفرد السعودي المستحق للدعم وسطيًا نحو 300 ريال سعودي، كما أن الأسرة الواحدة تتلقى وسطيًا نحو 935 ريالًا سعوديًا، ويستهدف البرنامج تعويض منخفضي ومتوسطي الدخل عن الزيادة الحاصلة في أسعار الوقود وفرض ضرائب جديدة في السعودية.