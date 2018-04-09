شركة جديدة تسرق بيانات مستخدمي “فيسبوك”

أعلنت شركة “فيسبوك” عن حظر استخدام شركة “CubeYou” الإعلانية لقاعدة بيانات مستخدميها، وذلك بعد أن نشرت شبكة “CNBC” الإخبارية تقريرًا يوضح الاستخدام الإعلاني السري الذي تقوم به الشركة لبيانات “فيسبوك” دون علم المستخدمين.

وذكر التقرير، الذي نشره موقع “انجادجيت” التقني، أن الشركة تقوم باستخدام العديد من الخدمات والتطبيقات المعتمدة على شبكات التواصل الاجتماعي لأنها تشترط على المستخدمين تسجيل دخولهم وعمل حسابات باستخدام حساباتهم على “فيسبوك وتويتر”، وعندها تقوم الشركة باستغلال ذلك لتقوم بسحب بيانات المستخدمين وأصدقائهم دون موافقتهم مثل بيانات دراستهم وعملهم وحالتهم الاجتماعية وعناوينهم السكنية وأرقام هواتفهم.

بعد ذلك، تقوم الشركة بربط تلك البيانات بأمثالها من بيانات أخرى تحصل عليها من مصادر مختلفة مثل جامعي بيانات استخدام البطاقات الائتمانية وشركات جمع المعلومات حول عمليات التسوق في المتاجر الكبرى المختلفة، وبالتالي يتوفر لديها كم ضخم من المعلومات المفصلة حول المستخدمين، ما يسهل استهدافهم بالإعلانات.

يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه أصوات تدعو المستخدمين إلى مسح حساباتهم مع أخذ نسخة من بياناتهم التي يعرفها “فيسبوك” عنهم، وقد فوجئ المستخدمون بأن “فيسبوك” يحتفظ كذلك بنسخة كاملة من سجل مكالماتهم على هواتفهم وكذلك قائمة جهات الاتصال المخزنة عليها، حتى الجهات التي تم مسحها من جانب المستخدم، بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بالرسائل النصية التي يرسلها ويستقبلها المستخدم، من حيث توقيتات إرسالها واستقبالها والجهات التي يتم التراسل معها.

يُذكر أن العديد من الصحف العالمية نشرت تقارير حول تورط شركة كامبريدج أناليتكا البريطانية لتحليل البيانات في الاستيلاء على بيانات أكثر من 50 مليون حساب لمواطنين أمريكيين من خلال باب خلفي في قواعد بيانات تطبيق لاختبارات نفسية وشخصية قام بتطويره بعض مؤسسي الشركة البريطانية سرًا، وقد تم استخدام تلك البيانات وتحليلات عليها في توجيه إعلانات سياسية إليهم خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016 لصالح الرئيس الحالي دونالد ترامب.