على غرار واتساب.. فيسبوك يستعد لإطلاق ميزة مسح الرسائل الموجهة للغير

كشف موقع “تيك كرانش” التقني أن فيسبوك يعمل على تطوير ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بإزالة رسائلهم من داخل محادثاتهم الشخصية على تطبيق الماسنجر، ويشمل ذلك جميع النسخ المتوفرة لدى جميع أطراف المحادثة، حتى بعد قراءتها.

وتتوفر هذه الميزة لدى المستخدمين على خدمة التراسل الفوري واتساب، حيث يمكن للشخص مسح الرسالة من جانبه ومن عند الطرف الآخر في حال لم تتم قراءتها بعد مرور فترة أقصاها ساعة كاملة، كما أن هذه الميزة متوفرة بشكل مختلف لدى خدمة المحادثات المشفرة على الماسنجر، والتي تجعل المستخدم يحدد مدة معينة بعدها تمسح الرسائل نفسها ذاتيًا.

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه إدارة “فيسبوك” رسميًا عن موضوع غاية في الغرابة، وهو أنه يتم مسح أي رسائل يتم إرسالها من حسابات المديرين التنفيذيين داخل الشركة وعلى رأسهم مارك زوكربرغ، مؤسس فيس بوك ومديره التنفيذي.

ووفقًا لما نشره موقع ذا فيرج التقني، فإن الشركة أوضحت أن هذه الميزة تم تطبيقها على حسابات جميع المديرين منذ 2014، عندما تعرضت شركة سوني لاختراق موسع من جانب مجموعة من “الهاكرز” تسببت في تسريب كم ضخم من بيانات مديريها.

إلى جانب ذلك، فإن هناك مدة محدودة للغاية لاستعادة الرسائل الشخصية التي يتبادلها مارك مع المستخدمين عبر حسابه الرسمي، وذلك حماية له ولخصوصيته.