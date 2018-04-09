وفاة الفنان السعودي حمدان شلبي

توفي الفنان السعودي حمدان شلبي عن عمر يناهز الـ70 عامًا، أمس الأحد، وذلك بعد صراع مع المرض استمر عدة سنوات.

وكشف فراس شلبي نجل الفنان الراحل، أن والده سيدفن في مقبرة الفيصلية في محافظة جدة، اليوم الاثنين، بعد الصلاة عليه، فيما سيكون العزاء بمنزل الأسرة، بحسب صحيفة “عكاظ” المحلية.

ولازم المرض الفنان شلبي 5 سنوات تعرض خلالها لجلطة دماغية في 2015، إضافة إلى مرض الزهايمر، كما أجرى عدة عمليات جراحية.

ويعد الفنان الراحل أحد أبرز الشخصيات الفنية في فترة الثمانينيات، حيث يمتلك إرثًا فنيًا يتجاوز 40 عملاً تتنوع بين درامية ومسرحية وكوميدية.