يمني يبتز سعودية في جدة ويساومها على صورها

أطاحت الأجهزة الأمنية المختصة في السعودية، بشاب يمني، مارس الابتزاز ضد فتاة مقابل مبالغ مالية.

وفي التفاصيل، فإن الشاب، وهو وافد يمني يعيش في العاصمة الرياض، حصل على صور لفتاة سعودية من مدينة جدة، غربي المملكة، وبدأ بابتزازها مقابل الحصول على مبالغ مالية، وفق صحيفة “سبق” السعودية.

وأضافت الصحيفة أن الفتاة قامت بالفعل بتحويل بعض المبالغ المالية للشاب، إلا أنها قررت التقدم ببلاغ إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جدة.

ونسقت الهيئة بدورها مع الجهات المختصة في الرياض، واعتقل الشاب تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.