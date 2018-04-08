الأمير تشارلز: حذائي عمره 47 عامًا ومعطفي منذ 1969 (صور)

كشف ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز فيليب، أنه لا يزال يستخدم زوجًا من الأحذية اشتراه في العام 1971، أي منذ 47 عامًا.

ووفق ما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قال الأمير تشارلز أيضًا خلال زيارته الملكية لأستراليا، إنه “لا يزال يرتدي “جاكيت” اشتراه في العام 1969، أي منذ 49 عامًا”، موضحًا أنه “بحالة جيدة على الرغم من إصلاح عيوب ظهرت به أكثر من مرة”.

ونوهت الصحيفة بأنه على الرغم من عدم تحديد الأمير لهذا الحذاء الذي صمد طويلًا أمام الزمن، إلا أنه يرتدي باستمرار حذاء “بروغ” أيرلندي يعود تصميمه تقريبًا للعام 1971.

وأضاف الأمير تشارلز خلال ندوة مع مجلة “ذا أستراليان فاينانشيال ريفيو”: “أنا أؤمن دائمًا بمحاولة الحفاظ على ملابسي وأحذيتي لأطول فترة ممكنة من خلال التصليحات والتصحيحات، لدرجة أن لدي حذاء يعود للعام 1971 وجاكيتًا يعود للعام 1969، وبهذه الطريقة لا أتبع الموضة إلا مرة كل 25 عامًا”.

وتابع: “الموضة تتغير بشكل غير عادي وعندما أتحدث كشخص يكره التخلص من الأشياء دون العثور على استخدام آخر لها أو إصلاحها، لا يمكنني أن أكون سعيدًا إلا مع وجود وعي بالحاجة الملحة للتحرك نحو الاقتصاد الدائري الذي يهدف إلى إعادة تدوير المنتجات وتقليل النفايات”.

ويعتقد ولي العهد البريطاني أن استدامة الكوكب تعتمد على إعادة التدوير وحماية المواد الطبيعية مثل الصوف والجلد.

يُذكر أن الأمير تشارلز افتتح الأربعاء الماضي رسميًا دورة ألعاب “الكومنولث” الحادية والعشرين بمدينة غولد كوست الأسترالية نيابة عن والدته الملكة إليزابيث الثانية.

وفي بداية زيارته التي تستمر أسبوعًا رد ولي عهد بريطانيا على سؤال مراسل إذاعي بشأن شائعات حرصه على السفر بمقعد المرحاض الشخصي قائلًا: “ماذا؟ لا تصدق هذا الهراء”.