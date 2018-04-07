الإفراج عن سلمان خان بكفالة‎

المصدر: ا ف ب

سمحت محكمة هندية، السبت، بالإفراج عن النجم البوليوودي سلمان خان بكفالة؛ كي يتسنّى له الطعن في حكم صادر بحقه بالسجن خمس سنوات؛ لاصطياده حيوانات محمية قبل قرابة عقدين من الزمن.

وقد زجّ خان الذي يعدّ من الممثلين الأعلى أجرًا في العالم، بالسجن الخميس الماضي؛ إثر إدانته باصطياد ظباء نادرة خلال رحلة صيد قام بها وقت تصوير فيلم سنة 1998.

وقال محامي الممثل، ماهيش بورا، إن القاضي وقّع على سند إخلاء سبيل بكفالة.

وبحسب وسائل إعلام هندية، من المرتقب أن يغادر النجم البوليوودي البالغ من العمر 52 عامًا سجن غودبور المركزي قبل انتهاء النهار.