السجن 5 سنوات للنجم الهندي سلمان خان بسبب “غزال”

قضت محكمة هندية، اليوم الخميس، بسجن نجم بوليوود سلمان خان خمس سنوات؛ بتهمة الصيد غير المشروع، الأمر الذي قد يعطل مسيرة واحد من أكثر الممثلين شعبية في الهند.

وأدين خان (52 عامًا) بانتهاك قانون الحياة البرية بقتل ظبي أسود، وهو من الأنواع التي تستوطن شبه القارة الهندية والمهددة بالانقراض، في قضية ترجع لعام 1998. وبرأت المحكمة أربعة ممثلين آخرين كانوا متهمين في القضية نفسها.

وقال ممثل الادعاء ماهيبال بيشنوي للصحفيين خارج المحكمة بولاية راجاستان في غرب البلاد: “صدر أمر اعتقال باسمه وسيرسل إلى السجن المركزي”.

ودفع خان ببراءته من التهمة المنسوبة إليه التي رفعها عليه أفراد من قبيلة البيشنوي التي تقدس الظباء.

ولم يتسن الاتصال بمحامي خان للحصول على تعقيب، ولم يتضح على الفور ما إذا كان سيسعى للخروج بكفالة.

وقرار الإدانة، اليوم، ليس أول عهد خان بالمحاكم، ففي عام 2015 ألغت محكمة بومباي العليا حكمًا بإدانته في قضية دهس مجموعة من الأشخاص كانوا نائمين على ممشى؛ مما تسبب في مصرع شخص وإصابة أربعة قبل أن يفر خان من مكان الحادث.

واشتهر خان بأداء دور البطولة في سلسلة من الأفلام الناجحة خلال السنوات القليلة الماضية. وحققت بعض أعماله في 2017 مليارات الروبيات.