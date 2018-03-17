الحكم على مغني بوليوود مهندي بالسجن عامين لإدانته بتهريب البشر

أصدرت محكمة في شمال الهند حكمًا بالسجن عامين على المغني الهندي دلير مهندي لاتجاره في البشر بعد إدانته بتهريب أشخاص إلى الولايات المتحدة أثناء قيامه بجولة هناك قبل 20 عامًا.

واشتهر مهندي البالغ من العمر 50 عامًا بأغانيه الصاخبة، كما أن له العديد من الأغاني البارزة في بوليوود. ويحظى مهندي بشعبية بين الهنود الذين يعيشون في الولايات المتحدة وكندا.

وقال محامي مهندي إنه أفُرج عنه بكفالة فور إصدار الحكم عليه في مدينة باتيالا في ولاية البنجاب.

وقال مهندي لمحطات التلفزيون خارج المحكمة: “نحترم قرار المحكمة. وسوف نستأنف الحكم ونبذل قصارى جهدنا”.

وقالت وسائل الإعلام الهندية إن اتهامات وُجهت لمهندي وأخيه بأخذ عشرة أشخاص إلى الولايات المتحدة عامي 1998 و1999 كجزء من فرقتهما الغنائية خلال جولات هناك مقابل أموال.

وبعد الشكوى المبدئية تقدم عدد آخر من الأشخاص واتهموا الشقيقين بتقاضي أموال للمساعدة في تهريبهم للخارج.