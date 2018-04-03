هل تعلم أن هناك “دولًا خيالية” في العالم؟ .. تعرف عليها

لم يفت الأوان لكل من يشعر بخيبة الأمل من بلاده، بإنشاء بلده الخاصة، ففي أنحاء العالم أصبحت الدول المصغرة ذات السيادة غير المعترف بها، ظاهرة متنامية مكتملةً بفلكلور خيالي، وأنظمة حكم وقواعد، حيث تجتمع كل عامين في “مايكروكون” على غرار اجتماع الأمم المتحدة.

وحسب صحيفة “كوارتز” الأمريكية، يُظهر مختلف زعماء الدول “الخيالية” أو المصغرة مستويات مختلفة من الالتزام، فبعضهم يستمد فكرته من الخيال السياسي، والبعض من مسرح العجائب.

من هؤلاء الزعماء كيفين باو رئيس دولة “مولوسيا”، الذي يولي اهتمامًا دقيقًا للتفاصيل الأقرب للواقع، بينما بعض رؤساء الدول الآخرين يبدون وكأنهم يحكمون غالبًا في خيالهم.

في هذا الإطار، أمضى الصحفي المصور مات روث الأعوام القليلة الماضية، وهو يتتبع مؤسسي الدول المصغرة ورؤسائها في اجتماع “مايكروكون” من المنزل وفي أنحاء الولايات المتحدة.

وفي حين أن الدول المصغرة انتعشت في أنحاء العالم، إلا أن معظم حاضري اجتماع الدول المصغرة “مايكروكون” هم أمريكيون.

وتحفل صور روث بغرابة مجتمع الدول المصغرة، إضافةً إلى الأعلام والزي الموحد ، في الوقت الذي بحث فيه روث في الأسباب وراء قيام بعض الأشخاص بتأسيس دولهم المصغرة.

أما الوظائف الواقعية لهؤلاء الزعماء فهي تتراوح بين مدير التدريب في الحرس الوطني الأمريكي، مثل كيفين باو رئيس دولة “مولوسيا” إلى مدير مسرح في “ديزني لاند”، مثل ملك دولة “شيلوه” تيموثي ميلر.

وقال روث لصحيفة “كوارتز”: أنا أشعر بالفضول تجاه مفهوم الهوية وكيف تشكل وتحفز الناس، هم يحركهم كونهم ملكةً أو رئيساً أو سوغمو، وهو لفظ للرئيس يستخدمه الأبيناكي الذين يعدون قبيلة أمريكية أصلية تستخدمه دولة ساندوس المصغرة، هو جزء كبير من هويتهم”.

وأضاف: “أُسأل عن صحتهم العقلية دومًا، لكن لم يكن أي من أصحاب السيادة هؤلاء الذين التقيت بهم مجنونًا أو متوهمًا”، متسائلًا في الوقت ذاته: “هل يرغبون حقًا بالانفصال، أعتقد أنهم جميعًا يعلمون أن ذلك يتطلب الكثير من العمل”.

جمهورية مولوسيا

تعد جمهورية “مولوسيا” دولة مصغرة أسسها كيفين باو بالقرب من “دايتون” في ولاية “نيفادا” الأمريكية، وفي حين أن روث يصف الكثير من الدول الظاهرية المصغرة على أنها “مجرد مطالبة مراهقين بالسيادة على غرف نومهم”، تملك “مولوسيا” طوابعها وعملتها الخاصة.

لكن روث أوضح أن “العلم المولوسي ليس أصيلاً، ففي الحقيقة ما هو إلا نسخة مقلوبة لعلم جمهورية سيراليون الأفريقية”، لافتًا إلى أن “الطقس الصحراوي ليس لطيفًا على الأعلام، لذلك احتاج الرئيس باو لعلم رخيص يسهل استبداله”.

روريتانيا

تأسست “روريتانيا” على يد المراهقة آنذاك الملكة آنستازسا، قبل أكثر من 50 عامًا في “ستون ماونتن” في ولاية “جورجيا” الأمريكية.

أوبرستادت

تأسست “أوبرستادت” على يد ملكها آدم وبعض من أصدقائه من الثانوية العامة في إحدى ضواحي “سياتل”، ومن أبرز القيم التي يدعو لها رئيسها هي الاقتصاد الخالي من النقود، والقوانين البيئية القوية، والديمقراطية المباشرة.

ساندوس

دولة “ساندوس” هي مِلكٌ لوليام سويرجل الذي نصب نفسه بلقب “سوغمو”، وهو لفظ هندي أمريكيأبيناكي لكلمة “رئيس” أو “حاكم”.

كتب رئيسها الذي يدرس التاريخ في الجامعة خلال النهار، تاريخ معقد عن النظريات السياسية والتقاليد المرشدة لدولته المصغرة.

كالصحارى

اسم هذه الدولة هو لفظ جامع بين كاليفورنيا وصحارى، وتمتد دولة “كالصحارى” المصغرة 120 فدانًا في جنوب صحراء كاليفورنيا، وقد استُعمرت في تشرين الأول/ أكتوبر 2017 من قبل “ويستاركتيكا”، وهي دولة مصغرة يديرها ترافيسمكهينري.

اجتماع الدول المصغرة ” مايكروكون “

زار روث تجمعات الدول الصغيرة التي تعقد كل سنتين “مايكروكون” لعدة سنوات، وهي فرصة لمختلف المواطنين من الدول المصغرة لارتداء ملابسهم الاحتفالية ومشاركة قصة دولتهم المصغرة مع الآخرين.

في الاجتماع الأخير الذي حضره روث في عام 2017، استضافت الملكة آنستازيا لقاء وديًا في سفارة روريتانيا في ستون ماونتن، جورجيا.