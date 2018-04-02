ما هي “روبوتات النحل” ولماذا سيتم إطلاقها للفضاء؟

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن وكالة “ناسا” الأمريكية للفضاء تعتزم إرسال سرب من “روبوتات النحل” لتخترق الغلاف الجوي في طريقها إلى الكوكب الأحمر.

ولم يؤكد العلماء حتى الآن بالدليل القاطع وجود حياة على كوكب المريخ، ولكنهم يقتربون من إثبات أنه يشبه إلى حد كبير كوكب الأرض.

وأشارت الصحيفة إلى أن “ناسا” تموّل مشروعًا غير عادي لتطوير ما أطلقت عليه “مارسبي” (Marsbee) بنفس حجم النحل الطبيعي وبأجنحة كبيرة مجهزة لأخذ عينات من الكوكب الأحمر.

ويعتقد الدكتور تشانغ كوكون كانغ من جامعة “ألاباما”، مطور النحل الآلي، أن السرب قادر على التحليق في الجو المريخي الرقيق أكثر 100 مرة من الغلاف الجوي لكوكب الأرض.

ويصف تقرير “كانغ” المشروع بأنه عبارة عن روبوتات في حجم النحل ولكن أجنحتها المرفرفة في حجم أجنحة حشرة “الزيز”، لافتًا إلى تزويدها بأجهزة استشعار وأجهزة اتصالات لاسلكية.

ونوّهت الصحيفة، بأن سرب النحل الآلي هو واحد من أصل 25 مقترحًا تكنولوجيًا في مراحلهم الأولى تمولهم وكالة “ناسا” منهم روبوتات ذات الشكل المتحرك وأجهزة كشف النيازك.