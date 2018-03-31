مصر.. حكم تاريخي لأصحاب “المعاشات” بحصولهم على 80% من علاوات الخدمة

أصدرت محكمة القضاء الإداري في مصر، اليوم السبت، حكمًا تاريخيًا بقبول دعوى بأحقية أصحاب المعاشات بالبلاد في الحصول على 80% من العلاوات الاجتماعية الخمس، التي كان يحصل عليها العامل أثناء الخدمة.

وجاء الحكم الصادر من الدائرة 11 جزاءات بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، بعدما درست الدعوى المقدمة من النقابة العامة لأصحاب المعاشات بزيادة مخصصاتهم في ظل الأوضاع المعيشية الحالية.

وتضمن نص الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري أحقية كل صاحب معاش في ذلك ودون اللجوء للقضاء، على أن ينفذ الحكم بمسودته، طبقًا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 2005، بأحقية أصحاب المعاشات في استعادة هذه العلاوات.

بدورها، أعلنت النقابة العامة لأصحاب المعاشات أنها ستقوم برفع جنحة مباشرة ضد وزيرة التضامن الاجتماعي حال امتناعها عن تنفيذ الحكم.

وفي عام 2016، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن زيادة نسبة المعاشات في البلاد لنحو 21%.

ووافق البرلمان المصري في نفس العام على رفع الحد الأدنى للمعاشات التأمينية إلى 500 جنيه، بالإضافة إلى إقرار علاوة اجتماعية لهم نسبتها 10% بحد أدنى 125 جنيهًا وحد أقصى 323 جنيهًا.

وقدّرت وزارة التضامن أعداد أصحاب المعاشات بنحو 9 ملايين مواطن في مصر.

وزادت المعاشات منذ ثورة 25 يناير 2011 بنسبة تقدر بنحو 60%، لكن تهاوي أسعار العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم أثّرا على عدم الاستفادة من تلك الزيادة بالشكل الأمثل.