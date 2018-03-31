مصرع 3 عمال إثر حريق بخط غاز شرقي مصر ‎

أسفر حريق شب بأحد خطوط الغاز شمال شرقي مصر، اليوم السبت، عن مصرع 3 عمال وإصابة 4 آخرين، وفق مصدر رسمي.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية، “تمكنت وحدات الإطفاء التابعة لمديرية أمن محافظة السويس (شمال شرق) من السيطرة على حريق شب بأحد خطوط الغاز بمنطقة العين السخنة (شمال شرق)، والذي أسفر عن مصرع 3 عمال وإصابة 4 آخرين”.

وتم نقل الضحايا والمصابين لمستشفى السويس الحكومي، وفق المصدر ذاته.

وحول تفاصيل الحادث، ذكر مدير أمن السويس اللواء محمد جاد، أنه تلقى بلاغًا، اليوم، يفيد باصطدام لودر (سيارة كبيرة للنقل) بخط بترول مارٍ داخل أحد المنتجعات تحت الإنشاء المجاورة بمنطقة العين السخنة، مشيرًا إلى أنه تم إبلاغ الشركات البترولية بوقف دفع الغاز داخل الخط حتى تمت السيطرة على الحريق.

ومنطقة العين السخنة تحفل من وقت لآخر بالإنشاءات الجديدة وتحوز على تواجد عمالي لافت.