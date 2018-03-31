تطوير روبوت عنكبوت لردع الحيوانات المفترسة (صور وفيديو)

تمكنت شركة تكنولوجية ألمانية من تطوير روبوت عنكبوتي آلي بثمانية أرجل لتمكنه من المشي والجري، والتحول إلى كرة متدحرجة يمكنها ملاحقتك بسرعة كبيرة، وفق ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقالت الصحيفة إن “علماء شركة فيستو صمموا العنكبوت الآلي وأطلقوا عليه اسم بيونك ويل بوت، على غرار العنكبوت البهلوان المكتشف حديثًا في صحراء المغرب، الذي يعتمد على القفز أثناء تحركه من مكان لآخر لردع الحيوانات المفترسة”.

ولكي يبدأ التدحرج يقوم الروبوت “بيونك ويل بوت” بثني ستة أرجل، ثلاثة على كل جانب ليتشكل ما يشبه بالعجلة، وبعد ذلك تمتد ساقان لتمكنه من التحرك إلى الأمام أثناء التدحرج.

وتقول الشركة إن “الروبوت العنكبوت يكون أسرع مرتين في وضع التدحرج أكثر من المشي، أو بمعنى آخر يمكنه اللحاق بك إذا حاولت الهرب”، مبينة أن “الأرجل التي تمتد للأمام أثناء التدحرج، تضمن عدم توقفه أمام أي عائق واستمرار تحركه على التضاريس الصخرية”.

ووفق ما نقلت الصحيفة، يتحكم في الروبوت العنكبوت 15 محركًا صغيرًا موزعة على مفاصل الركبة والجسم، وليس واضحًا إلى الآن ما إذا كانت شركة “فيستو” تنوي عرض الروبوت “بيونك ويل بوت” في المستقبل أم لا.

يُذكر أن الشركة الألمانية طورت العديد من الروبوتات المستوحاة من الحيوانات، بدءًا من الفراشات وقنديل البحر، إلى الكانغرو والبطريق.