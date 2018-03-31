مصر تسمح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة

قررت وزارة التجارة والصناعة في مصر، اليوم السبت، السماح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة عدا الدراجات النارية، شريطة عدم تجاوزها عمر الثلاث سنوات منذ تاريخ إنتاجها.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن السماح باستيراد ذلك الصنف من السيارات، يأتي في إطار تشجيع السوق المحلية للتوجه نحو استخدام تلك السيارات الصديقة للبيئة، خاصة أنها لا تستخدم أي مصدر من مصادر الوقود التقليدية سواء السولار أو البنزين.

وقالت الوزارة إن القواعد المنظمة لاستيراد سيارات الركوب بصفة عامة، والمدرجة في لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، تقضي بأن يتم شحن أو فتح اعتماد استيراد سيارات الركوب خلال سنة الموديل، وأن لا يكون سبق استخدامها.

وأضافت، أن القرار الجديد استثنى هذا الشرط، وسمح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة التي مر على صناعتها 3 سنوات، مؤكدة بأنها حريصة على تشجيع صناعة السيارات الكهربائية في مصر، خاصةً مع تدشين أول شبكة شحن وصيانة للسيارات الكهربائية بالبلاد.