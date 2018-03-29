الأمير هاري وخطيبته يزوران هذا المكان قبيل زواجهما

قرر الأمير هاري وخطيبته ميغان ميركل القيام برحلة رومانسية على متن يخت إلى الجزر اليونانية، قبل أقل من شهرين على حفل زفافهما المقرر في الـ19 من مايو المقبل.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” تدوينة لسبيروس لوغاريس، صاحب فندق “كاستللي”، عبر موقع “فيسبوك” قال فيها: “تم إخبارنا أن الأمير هاري وميغان ميركل سيصلان إلى زاكينثوس للاستراحة لمدة يوم، ضمن رحلة قررا القيام بها في فاتح مايو قبل زواجهما. إنها سعادة كبيرة وشرف للجزيرة كلها”.

الرحلة التي يمكن اعتبارها مراسيم دفن لحياة العزوبة الحرة، تتضمن زيارة لجزيرة “كورفو” مسقط رأس الأمير فيليب، جد العريس، إضافة إلى جزر جميلة أخرى مثل “ليفكادا” المفضلة لدى الأمير هاري.

ولا يعرف أحد إن كانت تكاليف الرحلة على حساب الممثلة أو الأمير، ولكن يتوقع أن تثير الرحلة بعض الانتقادات حول نفقات العائلة الملكية، كالذي تعرض له الأمير ويليام بخصوص تنقله باستعمال حوامة، أو بخصوص التكاليف الخاصة لزوجته كيت ميدلتون، خصوصًا أن هناك حفل زفاف فخم يتم تحضيره.