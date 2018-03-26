للتخفيف عن الموازنة.. مصر تدعو شركات الغاز الأجنبية لتعجيل الإنتاج 

دعت وزارة البترول المصرية، اليوم الاثنين، الشركات الأجنبية العاملة في تنمية الحقوق المكتشفة للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، إلى الإسراع في بدء عملية الإنتاج.

وقال وزير البترول، المهندس طارق الملا، إن الحكومة “تولى أهمية كبرى للتعجيل بتنمية الحقول الجديدة المكتشفة والإسراع بوضعها على الإنتاج للمساعدة في ضخ الاستثمارات بالسوق المحلية، إلى جانب توفير بديل محلي يسد جانبًا من احتياجات السوق، والتخفيف عن الموازنة العامة”.

وطالب الملا خلال تفقده سير العمل في مشروع حقل ظهر بالبحر المتوسط، شركة “إيني” الإيطالية بالإسراع في تنفيذ المراحل المتبقية بالمشروع، وبدء الإنتاج وفق الجدول الزمني المحدد.

بدورها أكدت شركة بترول بلاعيم، أن “أعمال التركيبات الميكانيكية والكهربائية لخطي الإنتاج الأول والثاني قاربت على الانتهاء”، مشيرة إلى أنه “تم البدء في اختبارات ما قبل التشغيل تمهيدًا لعمليات التشغيل رسميًا وبدء الإنتاج”.