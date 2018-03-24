بعد الحكم  لصالحه.. مخرج “طاش ما طاش” السعودي في مواجهة مع محاميه 

قال محام سعودي إن مخرج مسلسل “طاش ما طاش“، عامر الحمود، لم يسلمه أتعابه عن القضية الأخيرة التي كسبها بخصوص ملكية المسلسل السعودي الشهير.

وأوضح المحامي محمد السنيدي أن موكله الحمود أقام دعوى قضائية بخصوص ملكية المسلسل، ضد بطليه، ناصر القصبي وعبدالله السدحان، وكسبها، لافتًا إلى أن الحمود “تنكر” له بعد اكتساب الحكم الصيغةَ القطعية.

وأشار السنيدي إلى أن الحمود تسلم مبلغ 650 ألف ريال من الممثل ناصر القصبي، إلا أنه رفض دفع أتعابه، متذرعًا بأن غريمه الآخر، الممثل عبدالله السدحان “يتهرب من سداد المبلغ” الذي استحق عليه، وهو المبلغ ذاته (650 ألف ريال)، معتبرًا أنه “لا علاقة له بذلك وأن عليه دفع أتعابه”.

وتبلغ نسبة أتعاب المحامي السنيدي 35% مما تم تحصيله، بحسب الاتفاق بين الأطراف، وفق صحيفة “المدينة” السعودية.

ويقول السنيدي إنه “تنازل عن أكثر من نصف النسبة وقبل بـ15%”، مؤكدًا أنه لن يسكت عن حقه وسيتجه إلى القضاء.

بدوره، قال الحمود، ردًا على تصريحات المحامي السنيدي أن “القضية لا تزال في طور التنفيذ، ولم تنتهِ بعد، وبالتالي فأنا لست ملزمًا بالتعليق على هذا الموضوع الآن باعتباره موضوعًا صغيرًا جدًا”، مؤكدًا أنه “من المفترض أن ينال (المحامي) حقه بعد التنفيذ وانتهاء القضية”.

وكان المخرج الحمود قد حصل على حكم قضائي يُلزم القصبي والسدحان بتعويضه بمبلغ 650 ألف ريال لكل منهما، بسبب حقوق ملكية مسلسل “طاش ما طاش” الذي أخرج الحمود المواسم الأولى منه، قبل أن يُقصى وينتقل الإخراج إلى عبدالخالق غانم.