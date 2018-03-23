السعودية تمنح “غلوبال بزنس” الأمريكية رخصة للاستثمار

منحت الهيئة العامة للاستثمار السعودية، الرخصة الاستثمارية متعددة الاستخدامات لمجموعة “غلوبال بزنس فينتشرز” الأمريكية، على هامش زيارة وليّ العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لواشنطن.

وذكرت الوكالة السعودية الرسمية للأنباء، اليوم الجمعة، أن هذه الخطوة تعد الأولى لمشروع تنموي بمليارات الدولارات يجلب ما يصل إلى 25 ألف وحدة سكنية، بمساحة تقدّر بمليون قدم مربع من المساحات التجارية في ثلاثة مواقع شمال العاصمة الرياض.

ورحب رئيس مجلس إدارة “غلوبال بزنس فينتشرز”، راندال لانجر، بإتاحة الفرصة لإنشاء اتحاد يضم نخبة من أفضل الشركات عالميًا، بهدف توفير مشاريع إسكان جديدة ومبتكرة في المملكة.

ووكلت “غلوبال بزنس فنتشرز” شركتين تجاريتين عالميتين لإجراء تقييم للموقع، وإعداد دراسات جدوى، في حين تجري حاليًا عملية التصميم، بإشراف المهندس المعماري الرئيس لــ”غلوبال بزنس فنتشرز”، سكوت سارفر.

ووصل وليُّ العهد السعودي، الثلاثاء الماضي، إلى العاصمة واشنطن في زيارة تستمر أسبوعين.

واستقبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في اليوم نفسه، “بن سلمان”، في البيت الأبيض، في أول لقاء بينهما منذ تعيين الأخير وليًا للعهد، في يونيو/ حزيران الماضي.