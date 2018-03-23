الاتحاد الأوروبي: ترامب “يصوّب مسدسًا إلى رأسنا” بمنح إعفاء مؤقت من رسوم الاستيراد

حثَّ زعماء الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، على أن تُحوّل إعفاء مؤقتًا من الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم إلى دائم، قائلين إنهم يحتفظون بالحق في الرد “بطريقة متكافئة” لحماية مصالح الاتحاد.

وقال رئيس وزراء بلجيكا إن “الإعفاء الذي منحته واشنطن ومدته 40 يومًا يجعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدو وكأنه يصوّب مسدسًا إلى رأسنا”.

وقال ترامب الخميس، إنه “سيعلق الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، بالإضافة إلى الأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والمكسيك، وكوريا الجنوبية.

وجرى تعليق الرسوم حتى أول أيار/ مايو بينما تستمر المناقشات.

وفي بيان مشترك، قال زعماء دول الاتحاد الأوروبي المجتمعون في قمة دورية في بروكسل، إن “الإجراءات التي فرضها ترامب لا يمكن تبريرها بدواعي الأمن القومي، وهو الأساس الذي استندت إليه واشنطن”.

وأضاف البيان: “يأسف المجلس الأوروبي لقرار الولايات المتحدة فرض رسوم استيراد على الصلب والألومنيوم، وإن حماية تشمل قطاعًا بكامله في الولايات المتحدة هي علاج غير مناسب للمشاكل الحقيقية لفائض الطاقة الإنتاجية”.

وأشار إلى أن “المجلس الأوروبي يؤيد بقوة الخطوات التي اتخذتها المفوضية (الأوروبية) لضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل والاحتفاظ بحقوقه، وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية، في الرد على الإجراءات الأمريكية بطريقة مناسبة ومتكافئة”.

وقالت المفوضية التجارية الأوروبية سيسيليا مالستروم، التي تتفاوض بالنيابة عن دول الاتحاد الثماني والعشرين، إن “الأوروبيين لا يريدون أن يُعاقبوا عن أفعال أثارتها إلى حدٍ كبيرٍ اتهامات بإغراق صيني للسوق، وإنه يجب على واشنطن وبروكسل أن تتعاونا”.

وأضافت على “تويتر”، أن “الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، يجب أن يُعالجا سويًا مثل هذه القضايا.. ونتطلع الآن إلى حوار مع الولايات المتحدة حول قضايا التجارة ذات الاهتمام المشترك، مثل فائض طاقة إنتاج الصلب” مبينة أن “هذه المناقشات بين الحلفاء والشركاء يجب ألا تخضع لمواعيد نهائية مصطنعة”.