تدشين ساحة في بلجيكا باسم المغربية “لبنى لفقيري” ضحية تفجيرات بروكسيل 2016

دشنت بلدية “سينت-يانس-مولينبيك ” التابعة لبروكسيل، صباح اليوم الأربعاء، ساحة تحمل اسم لبنى لفقيري، المغربية التي فارقت الحياة سنة 2016 خلال التفجير الإرهابي في محطة ميترو مالبيك.

التدشين الذي تم بمناسبة الذكرى الثانية لهجمات بروكسيل، تم بحضور عائلة الضحية والسفير المغربي في بلجيكا، ومجموعة من تلاميذ المدارس.

وكان بينهم تلاميذ المدرسة الإسلامية “الغزالي” ببلدية “إيتربيك”، حيث كانت تعمل لبنى كمدرسة، والذين كشفوا عن لوحة تذكارية عليها صورتها، ومقطع من كتاب “جهاد الحب”، الذي ألفه زوجها محمد البشيري.

كما قام التلاميذ بأداء بعض الأغاني تكريمًا للضحية، من بينها أغانٍ ضد الإرهاب.

وقالت رئيسة البلدية “فرانسواز شيبمان” في كلمتها بالمناسبة: “كانت لبنى تمثل كل ما يكرهه الإرهابيون، امرأة عصرية بلجيكية مغربية ومسلمة، سعيدة ولها كثير من المشاريع برفقة زوجها محمد ولأطفالهما”.

وتعرضت العاصمة البلجيكية يوم 22 آذار/مارس 2016 لسلسلة من التفجيرات، استهدفت مطار بروكسيل الدولي، ومحطة ميترو مالبيك، وذهب ضحيتها 34 قتيلًا إضافة إلى عدد كبير من الجرحى، وأعلنت داعش مسؤوليتها عن الهجوم.