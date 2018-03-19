بالفيديو.. “دب وصاروخ وباندا” يدلون بأصواتهم في الانتخابات الروسية

شهدت الانتخابات الرئاسية الروسية، التي جرت، أمس الأحد، بعض المواقف الطريفة، حيث توافدت إلى مراكز الاقتراع بعض الشخصيات الغريبة.

واستقبل أحد مراكز الاقتراع دبًا روسيًا أصليًا جاء للإدلاء بصوته، فيما جاء إلى مركز انتخابي آخر في القوقاز بطل من أبطال روسيا القديمة على حصانه.

وتوجه مواطن يدعى عبّاس جمعة، إلى مركز اقتراع، ونشر صورته على “تويتر” مرتديًا زي صاروخ من طراز “سرمات”.

كما توافدت إلى مراكز الاقتراع في شتى أرجاء روسيا مختلف أنواع الحيوانات، إلى جانب شخصيات قصص الأطفال، على غرار “ماشا والدب”، ودب الباندا، وغيرهم الكثير.

ومن اللحظات المميزة في يوم انتخاب فلاديمير بوتين لولاية رابعة، لحظة قدوم أكبر معمرة في البلاد، وهي مواطنة من جمهورية كاباردينو بالكاري الروسية، تدعى نانو شاوفا، وتبلغ من العمر 127 عامًا.

وبحسب موقع “أن تي في” الإخباري الروسي، دخلت نانو شاوفا السنة الماضية كتاب الأرقام القياسية الروسية كأكبر امرأة معمرة في البلاد.