بيع آلة كمان أينشتاين في مزاد علني ببريطانيا (صور)

أعلنت اليوم الإثنين، دار مزادات “بونهامز”، ومقرها العاصمة البريطانية لندن، عن بيع آلة الكمان الخاصة بالعالم الفيزيائي ألبرت أينشتاين مقابل 373 ألف جنيه إسترليني.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” أن هذه الآلة الموسيقية تعد الأولى لأينشتاين التي تباع في السوق، حيث سادت توقعات ببيعها بمبلغ يتراوح ما بين 70 ألفًا إلى 110 آلاف جنيه إسترليني، ولكنها حققت أضعاف ذلك.

وقال توم لامب من دار المزادات: “يبدو أن أينشتاين كان يعلّم سيلاس هيبس ابن بواب جامعة برينستون في ولاية نيو جيرسي الأمريكية والتي كانت مقر أبحاثه، العزف على الكمان، حيث قدمها هدية له، مُبينًا أنها بقيت مع عائلة هيبس حتى قررت أخيرًا بيعها في مزاد”.

وبدأ أينشتاين العزف على الكمان في سن السادسة، وعندما اكتشف موزارت الكمان ولحن سوناتا في سن الـ 13 أصبحت الموسيقى شغفه، حيث أصبح نادرًا ما يسافر بدونها.

وعندما هرب الفائز بجائزة نوبل من ألمانيا النازية وهاجر إلى أمريكا في العام 1933، كان أوسكار ستيجر عضوًا في سيمفونية أوركسترا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وصنع ستيجر آلة الكمان لأينشتاين ونقش داخلها “صنعت للعالمين” أعظم عالم بروفيسور ألبرت أينشتاين بقلم أوسكار هـ. ستيجر ، فبراير ١٩٣٣ / هاريسبورغ ، بنسيلفانيا. “

وقد نُقل عن زوجته الثانية إلسا قولها: “الموسيقى تساعده في التفكير بنظرياته، حيث يذهب إلى دراسته ثم يعود يضرب بعض الحبال على البيانو، ثم يعود لدراسته”.

وقال أينشتاين أيضًا “الحياة بدون عزف الموسيقى أمر لا يمكن تصوره بالنسبة لي، أعيش أحلامي اليقظة في الموسيقى، أرى حياتي في الموسيقى، أحصل على معظم فرح الحياة من الموسيقى.”