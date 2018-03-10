اقتحم أنصاره سفارة إيران في لندن.. من هو المرجع الشيرازي؟ (فيديوغرافيك)

“يسقط يسقط خامنئي“، بهذا الشعار هتف المحتجون الموالون للمرجع الديني الإيراني المعارض لولاية الفقيه صادق الشيرازي، أثناء اقتحام مبنى السفارة الإيرانية في لندن.

وجاءت هتافات اتباع صادق الشيرازي، بعد حكم السلطات الإيرانية على نجله حسين الشيرازي بالسجن 120 عامًا، إثر وصفه مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي بـ”الفرعون”.

وتظاهر اتباع الشيرازي أمام مبنى السفارة الإيرانية في لندن وقاموا باقتحامها، كما انطلقت التظاهرات الاحتجاجية لأتباعه في العراق والكويت، مطالبين بالإفراج عن المرجع حسين الشيرازي.

ورغم دورها الكبير في المساهمة بالثورة الإيرانية، والوقوف إلى جانب الخميني، إلا أن المرجعية الشيرازية ترفض “ولاية الفقيه”، وهي في صدام مستمر مع النظام الإيراني.

وتشتهر هذه المرجعية بتشددها ومعاداتها للمذهب السني، في الوقت الذي تحظى فيه المرجعية بمزيد من الأتباع في دول عربية وأجنبية.

ومن أشهر أتباع المرجعية، الشيخ الكويتي ياسر الحبيب المقيم في لندن، المثير للجدل والمشهور بإساءته للصحابة.