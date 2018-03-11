بالصور.. تعرف على الحسناء التي نجت من تسميم والدها الجاسوس الروسي “سيرغي سكريبال” 

كشف مواطن روسي تفاصيل جديدة عن الحسناء التي نجت قبل أيام من محاولة لتسميم والدها، الجاسوس الروسي المزدوج، سيرغي سكريبال، قائلًا إنها “صديقة محبوبة وبشوشة وفتاة عادية لا تؤذي أي شخص”.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، صورًا لابنة الجاسوس المزدوج يوليا التي تبلغ من العمر 33 عامًا أثناء استمتاعها بالاسترخاء على شاطئ البحر، وذلك بعد أسبوع من العثور عليها مع والدها فاقدة الوعي إثر هجوم بغاز الأعصاب في مدينة سالزبوري الإنجليزية.

وقال صديقها الذي يعيش في العاصمة الروسية موسكو لصحيفة “ميرور” البريطانية: “تكون يوليا في أغلب الأوقات سعيدة ومليئة بالحياة ومشرقة ومبتسمة، إنها فتاة عادية لا تؤذي أحدًا، إنها لا تستحق أن تُستهدف بهذا الشكل”.

ووصف صديق يوليا الذي رفض ذكر اسمه، لدواع أمنية “محاولة قتلها هي ووالدها بفيلم رعب”.

وتعيش يوليا في موسكو، ولكن يُعتقد أنها سافرت إلى بريطانيا لزيارة والدها الذي يبلغ من العمر 66 عامًا قبل أيام من مهاجمتهما.

وكان المحققون قد كشفوا قيام يوليا ووالدها بزيارة مقبرة والدتها ليودميلا وشقيقها الكسندر في سالزبوري قبل ساعات من تسممهما.

وتظهر الصور التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي الروسيون، يوليا أثناء استخدامها كاميرا الهاتف المحمول لالتقاط صور سيلفي مرحة، وأخرى مع قطتها السوداء التي استوردتها بآلاف الجنيهات منذ سنوات.